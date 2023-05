Médiation citoyenne : lorsque le dialogue permet la gestion des conflits

Conflit. Chicane. Dispute. Différend. Querelle. Les mots pour définir une situation de la vie courante où nos intérêts sont opposés à ceux d’autrui sont multiples. Chez Équijustice Estrie, peu importe l’appellation donnée, notre rôle est de vous écouter, de vous accompagner et de vous soutenir dans la gestion de la situation à laquelle vous êtes confrontés.

À l’exception des situations relevant de la médiation familiale ou les situations d’urgence, toutes les situations sont accueillies. Si vous n’êtes pas certains que nous sommes le service pour vous accompagner, il suffit de nous appeler et de nous laisser un message. Dans un délai maximal de 48 heures, un médiateur vous joindra afin de discuter de votre situation. Vous souhaitez entamer une démarche ? Une rencontre pourra être planifiée avec une équipe de médiateurs. Si nous ne sommes pas le service adéquat, nous vous orientons vers une ressource appropriée à vos besoins.

En contactant le service de médiation citoyenne, vous choisissez de mettre l’emphase sur la communication et le dialogue. Les médiateurs ne sont pas là pour conseiller ou pour suggérer des solutions, mais plutôt pour aider chacune des personnes à déterminer ce qui pourrait leur permettre de mieux gérer la situation. Les citoyens sont au cœur de la démarche et il leur appartient de trouver les solutions s’il y a lieu. Il n’y a pas de parti pris; chacun reçoit un service équivalent. La médiation citoyenne se veut accessible à tous, en plus d’être gratuite, volontaire et confidentielle.

La médiation citoyenne mise sur la participation de la collectivité. Elle est un service par et pour les citoyens, offert à tous. Tous les médiateurs reçoivent une formation et sont soutenus afin de dispenser les meilleurs services possibles à la population. Plus de 300 médiateurs œuvrent de manière bénévole dans les vingt-trois Équijustice du Québec, dans l’écoute, la bienveillance, l’ouverture face aux autres et le respect.

L’unité de médiation citoyenne du Val-Saint-François est disponible pour vous accompagner dès maintenant, au 819-481-0969. Pour la MRC Des Sources, c’est le 819-481-1488.

Pour les autres MRC, pour vous impliquer à titre de médiateur bénévole ou pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Carlo Payeur, au 819-565-2559 #10.

Texte par Équijustice Estrie en partenariat avec la Chambre des notaires.