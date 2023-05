Salle comble pour la visite du Dr Stéphane Tremblay à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le PDG du CIUSS de l’Estrie-CHUS, Dr Stéphane Tremblay, était de passage à la salle La Bénévole de Val-des-Sources le mercredi 3 mai dernier dans le cadre de sa sixième assemblée sur les neuf prévues dans le cadre de sa tournée des régions.

Entre autres accompagné de la directrice générale adjointe aux programmes de santé physique générale et spécialisée, Mme Annie Boisvert, le Dr Tremblay a bien pris soin d’écouter et prendre note des commentaires et différents points de vue des gens sur place.

Il faut dire que l’invitation avait bien été entendue de la part des citoyens, alors que près de 80 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion, afin d’échanger sur la situation des services de santé dans la MRC des Sources.

Bien que M. Tremblay ait spécifié que le but de la soirée n’était pas de tenter de trouver des solutions aux diverses problématiques possibles, quelques pistes de solutions ont été offertes à certaines personnes aux prises avec des situations particulières. Les dossiers du manque de médecins, de famille, la lenteur du processus pour rencontrer des spécialistes et la lourdeur administratives de certains cas, furent amplement abordés au cours de l’assemblée.

Point rassurant pour la population s’il en est un, les gens du CIUSSS ont confirmé leur désir de vouloir maintenir bien actifs les services de l’hôpital de Val-des-Sources et qu’il n’était pas dans les cartons de procéder à quelques coupures que ce soit à ce niveau. C’est ce qui est ressorti de l’explication donnée en réponse à une interrogation parvenue de la salle.

Toutefois, il est important de mentionner que le secteur de la santé est également durement touché par la pénurie de main d’œuvre. En ce sens, comme une grande partie des services offerts sont nécessairement tributaires de la disponibilité en personnel, aucune promesse ou garantie directe ne fut avancée par l’équipe de direction de la santé, lors de cette rencontre citoyenne qui aura duré tout près d’une heure trente.

Lors d’une entrevue accordée au journal en amont de la réunion, M. Tremblay réitéra son désir de maximiser au possible le soutien au RPA et leurs dirigeants, afin de tenter de maintenir ces services de proximité à la population et que les bénéficiaires n’aient pas à s’exiler à l’extérieur de leur milieu de vie, tout en rappelant qu’il s’agit d’entreprise privée, qui ne sont pas sous la gouverne du CIUSSS.

La MRC des Sources figure parmi les régions les plus affectées par les fermetures ou changements de vocations de ce type d’établissement pour aînés, faut-il le rappeler.

En somme, le niveau de satisfaction des spectateurs sembla très appréciable, si bien qu’au terme de la rencontre certains s’exprimaient déjà en faveur d’une récidive de l’exercice dans un avenir rapproché, ce à quoi le Dr Tremblay ne ferma pas la porte une fois les analyses faites de l’ensemble des rencontres prévues à l’horaire.