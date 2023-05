Retour de l’initiative Un tatouage pour la santé mentale de la Croisée des Sentiers

Val-des-Sources — Lancé pour une première fois en 2022 et chapeauter par l’organisme La Croisé des Sentiers, le mouvement Tattoo sera de retour le 6 mai prochain.

Concrètement, l’activité qui se tiendra à la salle La Mitaine, située au 167 de la rue Jeffrey à Val-des-Sources, se veut un évènement festif où la population est invitée à se rendre sur place pour se faire tatouer une fleur représentant les lettres S et M des mots santé mentale, en guise d’appui aux personnes vivant un problème de santé mentale.

À noter qu’il est aussi possible, pour les personnes qui le préfèrent, de se prévaloir d’un tatouage temporaire.

Cette initiative figurera donc parmi une série d’actions de sensibilisations que l’organisme communautaire organisera tout au long de la semaine nationale de la santé mentale qui se déroule actuellement, soit du 1 au 7 mai 2023.

« Pour Madame Caroline Blais, directrice par intérim de l’organisme, la journée “tattoo” représente une journée de promotion de la santé mentale positive auprès de la population et de nos partenaires. “Nous voulons que ce soit une journée de plaisir et mettrons l’accent sur l’importance de bien prendre soin de soi pour cultiver une santé mentale positive”, explique-t-elle. Plusieurs kiosques, ayant comme thématique le bien-être, seront sur place. La micro-brasserie le Moulin 7 offrira des bouchées et des consommations. Les tatoueuses invitées, Jordanne Champigny, Sabrina Bérard et Julie Vaillancourt, ont choisi de s’associer à l’organisme en redonnant une partie de leur cachet pour appuyer la cause. De plus, pour cette deuxième année, elles ont dessiné cinq variantes de la fleur de la santé mentale. Cette année, c’est Monsieur Thomas Deshaies de l’entreprise Palco qui agira à titre de porte-parole, en remplacement de Monsieur Ghislain Tessier. Pour lui, le message à transmettre c’est d’être à l’écoute de notre entourage “Il faut arrêter le jugement et il faut comprendre les gens”. », faisait état le communiqué officiel émis par la Resource communautaire en santé mentale, ayant pignon sur rue au 241 du boulevard Morin à Val-des-Sources.

L’organisme ne manqua pas de souligner une nouvelle fois l’appui financier de 2 500 $ reçu de la part du député de Richmond, M. André Bachand.

Retour de l’initiative Un tatouage pour la santé mentale de la Croisée des Sentiers