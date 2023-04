L’interdiction des saveurs de vapotage ne fait pas l’unanimité

Windsor — Québec prévoit interdire la vente des produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, comme c’est le cas pour les produits du tabac. Il limitera aussi à 20 milligrammes par millilitre la concentration maximale en nicotine de tous les produits de vapotage.

Le gouvernement du Québec a confirmé la semaine dernière qu’il modifiera un règlement pour mieux encadrer le vapotage, dans un but de prévention et de promotion de la santé et de saines habitudes de vie, en particulier chez les jeunes.

De plus, le nouveau règlement va restreindre la capacité des réservoirs et des capsules à 2 millilitres et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 millilitres.

« C’est un peu ridicule. Je comprends le principe en arrière de vouloir inciter les jeunes à ne pas vapoter. Il y aurait eu beaucoup d’autres mesures à appliquer avant d’interdire les saveurs », soutient Mathieu Clay Côté, employées à la Vape Shop à Windsor.

Des mesures plus strictes sur les vapoteuses jetables vendues dans les dépanneurs pourraient avoir un effet sur la consommation chez les jeunes.

« Le gouvernement aurait dû bannir les vapoteuses jetables avant d’interdire les saveurs », mentionne l’employé qui a près de sept ans d’expérience dans le domaine.

Des données livrées par le gouvernement du Québec démontrent que l’usage des produits de vapotage chez les jeunes est en hausse. La proportion des jeunes ayant vapoté dans les 30 jours ayant précédé une enquête a quintuplé en six ans, de 4 % en 2013 à 21 % en 2019.

« Le problème provient surtout des parents qui alimentent leurs enfants en produits de vapotage. Il devrait y avoir des patrouilles aux abords des écoles pour surprendre les jeunes qui vapotent. Ces jeunes devraient avoir à payer des amendes. C’est illégal pour les jeunes. Dans les Vape Shop, nous appliquons la loi de façon très stricte », de dire M. Clay Côté.

Les changements nécessiteront une modification du règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. La publication du règlement sera suivie d’une période de consultations au cours des prochaines semaines.