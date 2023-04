2500 $ pour La Croisé des sentiers

Val-des-Sources —C’est par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole que le député de Richmond, M. André Bachand annonça le 7 avril dernier, l’octroi d’un appui financier de l’ordre de 2500 $ à l’organisme La Croisée des Sentiers, située à Val-des-Sources.

Cette subvention, remise à la ressource communautaire œuvrant en santé mentale, permettra à cette dernière de pouvoir mettre en place des actions concrètes de sensibilisation. Dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale, qui se tiendra du 1er au 7 mai prochain, l’équipe de La Croisée des sentiers organisera diverses activités de sensibilisation aux problématiques de santé mentale rencontrées dans les différents milieux et organisations de la MRC des Sources, dont particulièrement ce qui touche le volet jeunesse.

Rappelons par ailleurs que l’an dernier, l’organisme avait initié un mouvement « Tattoo », invitant ainsi la population à aller se faire tatouer la « fleur de la santé mentale » en guise d’appui aux personnes vivant avec un problème de santé mentale ou simplement pour rappeler l’importance d’une bonne santé psychologique. Cette année, c’est la journée du samedi 6 mai qui fut désigné pour cet événement.

« Les problématiques de santé mentale constituent un véritable fléau actuellement dans la région et partout au Québec. Plus que jamais, il est essentiel de bien les comprendre et de sensibiliser la population en lien avec ces problématiques. L’initiative de la Croisée des sentiers a dépassé largement le cadre de la MRC des Sources s’entendant notamment dans toute l’Estrie et même au Saguenay. On peut en être fiers. », de commenter le député provincial André Bachand.