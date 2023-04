Le PDG du CIUSSS de l’Estrie — CHUS rencontre la population

Windsor — Afin de se rapprocher des communautés locales et de dialoguer avec les différents acteurs du milieu, le PDG du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, Dr Stéphane Tremblay, ira à la rencontre de la population et des partenaires le 20 avril, dès 19 h, au Centre régional Le Bel âge situé au 6, 6e Avenue à Windsor .

Il sera alors accompagné des membres des équipes de réseau local de services (RLS) et du conseil d’administration.

Ces moments d’échanges ont pour objectif de répondre aux questionnements et aux préoccupations des citoyens en matière de santé et de services sociaux. Notre établissement souhaite entendre la communauté afin de mieux cerner sa réalité, ses besoins et ses défis.

Les instances tiendront un total de 9 assemblées citoyennes (une par réseau local de services).

Afin de jouer pleinement son rôle pour améliorer la santé et le bien-être de la population de son territoire, le CIUSSS de l’Estrie — CHUS a désigné une équipe RLS pour chacune des 9 MRC du territoire. Composées d’un hors cadre, d’un gestionnaire désigné, d’un organisateur communautaire et d’une conseillère en communication, ces équipes RLS sont les représentants locaux de l’établissement auprès des acteurs municipaux, des partenaires et de la population en matière de santé, de services sociaux et de développement social.

Dans la MRC du Val-Saint-François, Karine Duchaineau (hors cadre désignée), Lyne Jutras (gestionnaire désignée), Michel Benoît (organisateur communautaire) et Mélissa Letendre Lapointe (en remplacement de Louise Champoux) forment le réseau local de services.

Stéphane Tremblay est pédiatre de formation. Il a occupé plusieurs postes de gestion au fil des ans, dont ceux de directeur des services professionnels et directeur général du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).

Depuis la création du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, il a été directeur général adjoint des programmes de santé physique et spécialisée puis président-directeur général adjoint. Stéphane Tremblay est reconnu pour ses qualités de communicateur et son leadership. Il reconnaît la valeur du travail d’équipe et favorise la collaboration.

Il porte avec intérêt la mission universitaire de l’établissement afin de produire et de partager des savoirs en santé et services sociaux qui profiteront à l’ensemble des Estriens et des Québécois.