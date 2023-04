André Bachand défend la réforme de la santé

Windsor — André Bachand, député de Richmond à l’Assemble nationale, ne voit que du positif dans la dernière réforme de la santé.

« C’est une grosse réforme. Nous parlons de 1100 articles et de 300 pages. Il y a une immense différence avec la réforme Barette. Nous allons redonner officiellement une direction pour chaque établissement, au lieu que ce soit concentré dans les CIUSSS. On ramène localement le pouvoir de décision dans la quotidienneté de l’établissement », de dire André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Déjà, dans ce sens, le gouvernement avait mis en place des coordonnateurs d’horaire de travail. « On ajoute en plus une direction d’établissement. Donc, on augmente l’autonomie de chaque hôpital, de chaque CHLSD et de chaque CLSC. C’est une plus grande autonomie au niveau local », commente M. Bachand.

Ainsi, les CIUSSS font place à une grande unité centrale, à une table, à un seul conseil d’administration.

« Ce que l’on espère, c’est qu’il y aura une meilleure efficacité localement. On centralise une certaine portion administrative, mais on décentralise la gestion quotidienne des établissements de la santé », souligne le député.