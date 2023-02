La Maison Nouvelle Vie tiendra la première édition du Défi Escalade pour la vie Desjardins

Saint-Camille —Le vendredi 10 février dernier, Le P’tit Bonheur de Saint-Camille accueillait une importante conférence de presse, annonçant le lancement du Défi Escalade pour la vie Desjardins. Mis sur pied et chapeauté par le centre de traitement des dépendances, Maison Nouvelle Vie de Ham-Sud, le défi se veut un évènement caritatif et rassembleur, qui se tiendra au parc régional du Mont-Ham le 27 mai prochain.

Inspiré de la vision de l’organisme qui a pour maxime « Ensemble, nous pouvons » et parrainé par Desjardins, le Défi consistera à faire l’ascension du Mont-Ham, afin de recueillir des fonds pour le centre de traitement.

Cette activité est un reflet symbolique des difficultés, contraintes, du courage, de la persévérance, de même que de la détermination dont font preuve les résidents de la Maison Nouvelle Vie pour surmonter leurs dépendances et les obstacles à leur réhabilitation.

En plus de soutenir la lutte aux dépendances et à l’itinérance, les fonds amassés permettront également à l’organisme de maintenir son offre de services à la population vulnérable, pour le traitement en hébergement et l’accompagnement à la réinsertion sociale.

« L’importance en tant que coopérative, c’est de mettre l’argent au service du développement humain, de soutenir nos membres dans les moments qui comptent et d’agir comme levier pour améliorer la vie des personnes et des communautés », affirme Dany Boily, présidente de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François et représentante des Caisses Desjardins du Val-Saint-François, des Sources, des Verts-Sommets, des Deux-Rivières et du nord de Sherbrooke.

L’ensemble des caisses ci-haut, mentionnées ont ainsi uni leur force pour offrir un appui financier de 10 000 $ à l’organisme, qui a également pu compter sur un appui de la SADC des Sources.

Ayant pour objectif d’amasser la somme de 75 000 $ avec cette première campagne de financement, la Maison Nouvelle vie tiendra également un souper-spectacle-bénéfice de type « Sans Alcool », le 4 mars prochain. Pour l’occasion, l’humoriste bien connu Maxim Martin montera sur les planches du centre le Camillois de Saint-Camille, avec en première partie l’auteur-compositeur Ian Couture.

« Il s’agit là d’une réalité que nos résidents de la Maison Nouvelle Vie doivent mettre en pratique dans leur nouvelle vie afin de poursuivre leur rétablissement. C’est donc une façon pour nous de montrer notre support envers eux et de les accompagner vers le chemin de la sobriété. », mentionne le directeur de la Maison Nouvelle Vie, Samuel Beauchesne,

Les personnes désirant participer au Défi Escalade pour la Vie Desjardins ou qui souhaiterait se procurer un billet pour le souper-spectacle sont invitées à le faire en consultant le site internet de la Maison Nouvelle Vie, au www.maisonnouvellevie.ca.