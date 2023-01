Un après-midi pour prendre soin de soi à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Dans le cadre de la semaine nationale de la prévention du suicide qui se déroulera du 5 au 12 février 2023, le Réseau d’Éclaireurs invite la population à une demi-journée d’activité portant sur la santé psychologique.

L’évènement qui se tiendra le vendredi 27 janvier prochain est totalement gratuit et celui-ci se déroulera entre 13 h et 16 h à l’Unité Domrémy, située au 213 de la rue Boisvert à Val-des-Sources. Sous la thématique Prendre soin de soi, une conférence portant sur la santé psychologique sera offerte par Mme Maude Fortier, fondatrice de la Clinique psychosociale de Montréal.

Par la suite les gens auront également le loisir de visiter différents kiosques d’organismes de la région également présents. Un service de collations et de café sera aussi offert lors de cette journée. Pour informations, communiquer au : 819-879-5550.

Qu’est-ce que le Réseau d’Éclaireurs ?

« Les éclaireurs sont des personnes significatives déjà présentes dans leur milieu, en raison de leur travail (ex. : personnel des milieux scolaires, intervenants d’organismes communautaires, travailleurs de rue), de leur bénévolat (ex. : membres d’un club social) ou de la place qu’elles occupent dans leur milieu ou leur communauté (ex. : pairs aidants, sentinelles en prévention du suicide, citoyens impliqués dans leur communauté, etc.).

Au quotidien, elles sont susceptibles d’être en contact avec des personnes présentant une moins bonne santé psychologique ou encore des personnes qui ont le goût de s’impliquer afin de contribuer au mieux-être des membres de leur communauté.

Engagés de façon volontaire, les éclaireurs sont soutenus par une équipe d’intervenant-e-s du réseau de la santé et des services sociaux pour les accompagner dans leur rôle auprès des personnes et de leur communauté », ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.