Windsor — Merci à toute la population de la région de Windsor pour sa grande générosité lors du projet Trousse Santé. Merci à la Maison de la famille, les Arbrisseaux, à l’école secondaire du Tournesol, au Centre d’éducation des adultes des Sommets, aux Chevaliers de Colomb et au Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson qui ont donné temps et énergie pour la réalisation de ce projet. Merci au Familiprix Extra – Maryline Isabelle pour les dons en produits. Votre générosité a donné amour et chaleur à 90 familles. Merci spécial à Jessica Lacombe, Mykaël Geaudreault, Benoit Chapdelaine et Raphaël Audet pour la préparation et la conception des trousses santé.