Saint-Denis-de-Brompton offre une formation de secourisme à sa population

Saint-Denis-de-Brompton — Grâce à la municipalité, plus d’une centaine de citoyens de Saint-Denis-de-Brompton recevront gratuitement la formation de secourisme Héros en trente le 22 octobre prochain.

L’activité est une initiative du Comité d’optimisation des services préhospitaliers qui a conscientisé les élus municipaux à l’importance de savoir quoi faire en attendant des secours.

Notons que 50 % des arrêts cardiorespiratoires (ACR) surviennent devant témoin et que les premières minutes d’intervention peuvent réellement sauver des vies. Chaque élu recevra également sa formation ce jour-là et, à leur tour, ils ont conscientisé des dizaines de citoyens à devenir « héros ». L’objectif : avoir des secouristes dans tous les districts.

Une trentaine de DEA sur le territoire

En plus des défibrillateurs externes automatisés (DEA) qui se trouvent sur son territoire, la municipalité en ajoutera 30 dans la prochaine année. Outre des lieux publics, certains DEA seront dans des véhicules municipaux et chez des citoyens formés. Ils seront très visibles, car identifiés par un logo indiquant DEA avec un cœur.

« Le RCR combiné au DEA augmente les chances de survie jusqu’à 75 % », précise le maire Daniel Veilleux.

Celui-ci suggère à tous de télécharger l’application mobile DEA-Québec sur leur téléphone intelligent, révélant où se trouve le DEA le plus près.

40 000 ACR par année

Il est faux de prétendre que cela n’arrive qu’aux autres, car 40 000 ACR se produisent chaque année au Canada, soit toutes les 12 minutes.

« Il faut donc se prendre en main, lance le maire, convaincu. D’autant plus que dans les régions éloignées des grandes villes, à peine 3 % des personnes qui subissent un ACR à l’extérieur de l’hôpital sont réanimées. Ce taux est de 6 % à Montréal et il grimpe à 30 % à Seattle aux États-Unis ».

À noter que 66 % des employés municipaux de Saint-Denis-de— Brompton ont reçu leur formation Héros en 30 le 29 septembre dernier, soit 16 d’entre eux.

Tous les Héros en 30 recevront un autocollant pour voiture leur permettant d’être clairement identifiés.

La formation qui se déroulera au gymnase de l’école Jardin-des-Lacs, entre 9 h et 16 h, est accessible aux 10 ans et plus. Chaque heure, un groupe débutera sa formation qui est une version simplifiée de la réanimation cardiorespiratoire (RCR) avec utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). La méthode qui ne nécessite pas la ventilation (bouche-à-bouche) sera bonifiée de notions de secourisme, dont l’utilisation d’un auto-injecteur d’épinéphrine.

Sur place : jeux gonflables, cinéma, bricolage pour enfants et kiosques d’information. Inscription gratuite : herosen30@sddb.ca ou 819 846-2744, poste 0.