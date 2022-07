Ne devenez pas une victime de la chaleur !

Actualités-l'Étincelle - Vous le savez sûrement déjà, chaque année, les chaleurs accablantes estivales font de nombreuses victimes. Les travailleurs agricoles n’y échappent pas. Les premières chaleurs de l’année augmentent le risque pour votre santé puisque vous n’y êtes pas encore habitués.

L’épuisement dû à la chaleur se manifeste par une fatigue inhabituelle, des étourdissements, des maux de cœur, des maux de tête, des frissons ou des crampes musculaires. Ces signes et symptômes vous alertent d’hydrater et de rafraîchir rapidement votre corps, sinon la température peut grimper au-delà de 40 °C et affecter les fonctions vitales causant même la mort. C’est le coup de chaleur !

Votre réaction à la chaleur intense et la capacité de votre corps à se refroidir varieront selon votre état de santé général, la prise de certains médicaments, vos habitudes d’hydratation et de consommation d’alcool et votre niveau de sudation. Dépendamment si le travail est réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur, la température, l’humidité, la vitesse de l’air et l’ensoleillement auront un impact variable sur le niveau du risque. La charge de travail, l’horaire, l’habileté à la tâche, les courts délais, l’accès à la climatisation et le port de survêtement doivent aussi être considérés.

Dès que la température à l’ombre atteint 27 °C, utilisez l’outil de calcul de la Température d’air corrigé (TAC) www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travailler-chaleur chaque heure pour déterminer la quantité d’eau à boire, ainsi que la fréquence et le nombre de pauses à prendre.

Attention, puisque vous n’êtes pas acclimaté, en période de chaleur accablante, il est conseillé d’augmenter la durée des pauses suggérées dans le tableau du TAC.

Texte par l'Équipe de santé au travail de la Direction de santé publique de l’Estrie