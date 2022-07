Windsor - La Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François a fait une contribution de 2000 $ aux Auxiliaires bénévoles qui partagent la même mission que la Fondation, soit l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés. Sur la photo, on aperçoit Alain Laroche (représentant de la Fondation), Lise Coutu, Nicole Gagnon et Diane Boissé (représentante des Auxiliaires bénévoles) ainsi que Denis Dion (représentant la Fondation).