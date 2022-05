Soutien financier pour l’animation des RPA et CHSLD du Val-St-François

Windsor – Le gouvernement du Québec vient d’octroyer d’une aide financière de 4000 $, par l’entremise du Programme de soutien aux bénévoles, afin de soutenir la tenue d’une Tournée intergénérationnelle extérieure dans les RPA et dans les CHSLD du Val-Saint-François.

Le projet piloté par le Vent dans les arts consiste en une série de spectacles musicaux en direct, ainsi qu’en la prestation comique des clowns Alexo et Bisha. L’objectif est d’apporter aux aînés de la région un moment de joie et de légèreté qui leur permettra de panser les blessures de l’isolement attribuables à la pandémie.

« Le Vent dans les arts a le sentiment de jouer un rôle social et culturel important au sein de sa communauté. Nous avons à cœur de poursuivre notre mission, laquelle est rendue possible grâce à l’appui de nos élus, ministres, députés et municipaux. Nous tenons, aujourd’hui, à les remercier sincèrement », souligne Sarah Touchette, coordonnatrice artistique du Vent dans les arts.

Le Vent dans les arts souhaite développer des partenariats avec les écoles et les CPE du territoire afin que des enfants assistent également aux spectacles donnés sur les terrains des RPA. On souhaite ainsi que le projet rejoigne des citoyens aînés et des enfants en stimulant ainsi de riches rencontres entre ces deux groupes d’âge.

« Les résidents des RPA et des CHSLD de la région ont vécu beaucoup d’isolement au cours des dernières années et il est primordial de leur offrir des activités qui leur permettront de voir du monde et de socialiser. Le projet du Vent dans les arts favorise également la rencontre entre les enfants et les aînés. Je considère qu’il est crucial dans notre société que nos aînés aient l’occasion de transmettre leur expérience aux générations futures », soutient André Bachand, député de Richmond.

Une série de 10 spectacles extérieurs intergénérationnels est prévue pour les mois de mai, juin, septembre et octobre 2022.