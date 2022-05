Lancement de la campagne de financement 2022-2023

Val-des-Sources — L’appui de la population de la MRC des Sources est indéfectible, les responsables de la Fondation du CSSS des Sources en sont fiers, tiennent à le signifier et lancent en conséquence leur campagne de financement pour l’année 2022-2023.

Malgré que certaines activités de financement n’aient pu avoir lieu en raison de la COVID-19, la campagne 2021-2022 a tout de même permis d’amasser un montant de 112 300 $, incluant le don de 20 000 $ de la Corporation de la ressource intermédiaire d’hébergement de la MRC et un généreux don in memoriam de 5 550 $ à la suite du décès de madame Carole Therrien.

Le montant des achats et investissements effectués entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 s’élève à 34 500 $ et le montant engagé pour la prochaine année est de 110 900 $ totalisant ainsi 145 400 $. D’autres demandes s’ajouteront en cours d’année. Relancer une campagne de financement est donc requis pour poursuivre notre soutien au CSSS des Sources.

La Fondation est heureuse que Madame Karine Vallières accepte un nouveau mandat à la présidence d’honneur. L’objectif est fixé à 80 000 $ pour l’année 2022-2023. Grâce à la générosité de la population, le support des commanditaires, l’implication des milieux et la disponibilité de dizaines de bénévoles, la Fondation espère atteindre cet objectif. Ils souhaitent aussi le retour des activités dans chacune des municipalités.

La présente campagne débute avec un envoi postal. Plus de 7 000 foyers recevront ces jours-ci l’invitation à participer généreusement. Il sera également possible de faire des « Dons en ligne ».

Le grand tirage de la Santé Groupe Beaucage est en cours. À gagner : Chalet ou Sherbee valant chacun 200 000 $ ou 125 000 $ en argent et plusieurs autres prix. Tirage le 27 juillet 2022.

Les membres de la Fondation offriront aux résidents de la MRC le « Vins et fromages Chez Soi », pour une 3e année, le 15 octobre prochain. Ils vont aussi poursuivre leur participation à la campagne Biscuit sourire de Tim Hortons en septembre.