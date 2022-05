Un tatouage en guise d’appui aux personnes vivant un problème de santé mentale

MRC des Sources - Du 2 au 8 mai prochain, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, La Croisée des sentiers mettra de l’avant dans la MRC des Sources des initiatives grand public en santé mentale pour entendre ce que les gens ont à dire, pour vrai !

Tout d’abord, en nouveauté, La Croisée lance le « Projet Tatoo ». Sylvie Khawaja, directrice de l’organisme, invite toute la population à venir assister à cet événement de tatouage qui se déroulera les 7 et 8 mai prochains, de 9 h à 16 h, à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Val-des-Sources. « Les gens pourront rencontrer des membres de l’équipe et en profiter pour discuter de l’importance du bien-être de la personne en cette période post-pandémique. Du même coup, ils pourront observer les gens se faire tatouer et obtenir un tatouage temporaire. Ainsi, tous pourront fièrement appuyer la cause et donner de l’espoir à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les problèmes de santé mentale », explique-t-elle.

Pour l’occasion, la tatoueuse Jordane Champigny s’associe à l’organisme en redonnant la moitié de son cachet à la cause. En suivant le mouvement, vous encouragez ainsi l’organisme communautaire en santé mentale de votre région.

Puis, pour la 2e année, La Croisée des sentiers fera circuler sur les médias sociaux un sondage afin de prendre le pouls de la population. « Cette année, notre objectif est de rejoindre 300 personnes. Le sondage nous permet de mieux comprendre notre milieu et de bien cibler nos actions », fait valoir Mme Khawaja, en rappelant que le thème de cette année est #ParlerPourVrai.

Toujours dans l’optique de permettre à des gens d’ici de s’exprimer sur la santé mentale, l’équipe d’intervenants a aussi préparé un vox pop qui circulera sur les réseaux sociaux dès le 2 mai prochain. « Le vox pop est un élément qu’on ajoute cette année. C’est une activité ludique qui vise à démystifier ce qu’est la santé mentale », conclut-elle.