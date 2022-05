Quand un fauteuil peut remplacer 50 % de la médication psychotrope

Val-Saint-François - Grâce à la Fondation du Centre santé et de services sociaux du Val-Saint-François (CSSS), deux fauteuils de relaxation Wellness Nordic ont été installés dans les CHSLD du Val-Saint-François, un à Windsor, l’autre à Richmond. Dans certains cas, ce programme pourrait permettre de diminuer de 50 % la consommation de certains médicaments.

Le CSSS du Val-Saint-François en a fait l’annonce la semaine dernière lors d’une vidéoconférence.

Le fait d’aider les patients atteints de démence à relaxer à l’aide d’une musique apaisante et d’une stimulation tactile peut avoir un effet bénéfique sur leur comportement

et leur qualité de vie. Le fauteuil de relaxation Wellness Nordic, entièrement automatisé, offre aux utilisateurs une expérience sensorielle unique et apaisante.

Alternative

« C’est une alternative à l’utilisation des médicaments psychotropes pour calmer des gens qui souffrent par exemple de la maladie d’Alzheimer affectant le comportement du patient. Nous allons intervenir dans la stimulation neurosensorielle, à travers le mouvement, la musique, les odeurs et le touché. Tout ça va participer à son accalmie, à sa relaxation », explique Érica Arredondo, gestionnaire responsable par intérim du site d’hébergement du CHSLD de Windsor.

Le fauteuil en question peut aussi bercer l’utilisateur. Il peut être transféré d’une chambre à une autre. À proximité du fauteuil, des lampes projetant des étoiles sur le plafond peuvent être installées. Dans les prises électriques, un système d’aromathérapie peut être branché.

Le fauteuil peut aussi dans certains cas briser l’isolement. « L’utilisateur doit être accompagné par des personnes spécifiquement formées pour le programme. »

Les difficultés de communication et d’exécution des tâches quotidiennes peuvent avoir un impact pour les personnes âgées atteintes de démence.

« Avec le temps, les résidents peuvent développer des comportements comme l’agressivité, la nervosité, la confusion et l’agitation, qui peuvent tous déranger les autres résidents et nécessiter une attention supplémentaire de la part des soignants. La chaise va donc avoir un impact positif sur le patient et sur son entourage. Les bénéfices sont autant pour l’usager que pour le personnel », de dire Mme Arredondo.

Coût

Le coût de ces fauteuils est de 16 000 $ chacun. La Fondation a donc fourni une somme de 32 000 $ pour l’achat des deux fauteuils. « Notre slogan c’est : “La Fondation fait du bien”. Et là, c’est exactement ce qui se passe avec ces acquisitions. C’est important que la population soit au courant de ce projet. Dans notre mandat, il y a entre autres l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents », soutient Denis Dion, président de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François.

Évidemment, ce ne sont pas les coffres du gouvernement qui peuvent défrayer ce genre d’acquisition. Sans la Fondation, les CHSLD n’auraient pas eu accès à ces outils, qui prouvent de plus en plus leur efficacité thérapeutique.

« C’est pour ce genre de projet que nous devons continuer à soutenir la Fondation du CSSS », termine M. Dion. À l’heure actuelle, la Fondation mène une activité de financement : le souper-bénéfice aux homards. Les billets sont en vente au coût de 125 $ : réservez dès maintenant 819 238-5512.