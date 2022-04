Éclosion de COVID-19 au CHSLD de Windsor

Windsor - Une éclosion de COVID-19 fait actuellement rage au CHSLD de Windsor. Plusieurs mesures ont été mises en place pour contrer la situation.

Ce sont 19 patients qui sont atteints par la COVID-19 au CHSLD de Windsor. Moins de cinq employés souffrent de la maladie. Aucun décès n’a été enregistré.

« Lorsqu’une veille d’éclosion ou une éclosion est recensée dans l’une de nos installations, nous prenons l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter la propagation. Celles-ci incluent l’analyse des lieux et le réaménagement de ceux-ci pouvant même aller jusqu’au déplacement d’usagers si cela est nécessaire (cohorte de cas). L’application de l’ensemble des pratiques de base en prévention et en contrôle des infections (hygiène des mains, port d’équipement de protection individuelle, etc.) est également poursuivie », mentionne le service des communications du CIUSSSE-CHUS.

Pour l’éclosion de COVID-19 en cours dans cette installation, quelques mesures ont été mises en place pour le secteur concerné, dont la mise sur pied d’un comité de gestion de l’éclosion avec tenue de rencontres régulières. Aussi, il a été implanté un encadrement de la présence des bénévoles, visiteurs et proches aidants. La direction a aussi évalué la nécessité de suspendre temporairement les activités sociales, les admissions et les transferts (en fonction de la situation épidémiologique, de la vulnérabilité de la clientèle, etc.).

Toutes les mesures sont en place pour limiter la propagation. D’autres mesures pourraient s’ajouter selon l’évolution de la situation.