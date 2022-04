Trois jeunes de la région amassent de l’argent pour Leucan Estrie

Saint-François-Xavier-de-Brompton —En dépit de leur jeune âge, trois amis de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont décidé de donner au prochain en amassant des sous pour les enfants malades.

C’est donc après avoir évalué quelques options d’organismes de bienfaisances en compagnie de leurs parents, que Naëlic Bergeron, 8 ans, Maël Chapdelaine et Coralie Darveau, 9 ans chacun, se sont tournés du côté de Leucan Estrie, afin de jumeler leur appui à la cause.

« J’insiste pour dire que c’est vraiment l’initiative des enfants de vouloir trouver une manière de contribuer aux mieux-être des autres. Le rôle des parents fut de les aiguiller sur les meilleures façons de faires. », de commenter Mme Caroline Labonté, la maman du jeune Naëlic.

Ainsi le 14 avril dernier, les jeunes se sont rendus dans les bureaux de Leucan Estrie à Sherbrooke, afin de remettre une somme de 430 $ à l’organisme venant en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille. Cette somme peu banale, fût recueillie entre autres par la vente de limonade, de pâtisseries, de plants de tomates, des couronnes de Noël, de même que de dons reçus de la part de leur entourage et de gens de la communauté.

« C’est super de constater que les familles, amis et gens de Saint-François, ont embarqué avec les jeunes et les ont supportés dans leur démarche. En tant que parents, c’est vraiment gratifiant de voir ça et de pouvoir épauler nos enfants dans des initiatives de la sorte. », de poursuivre Mme Labonté.

Cette dernière mentionna également que le fonctionnement de la levée de fond était établi sous forme d’un kiosque, du type vente de garage, où les gens pouvaient se procurer des articles à faibles coûts pour la cause.

Une page Facebook avait aussi été créée afin de pouvoir suivre les activités des jeunes, celle-ci portant l’appellation de : Kiosque jeune créatif. Engagés à poursuivre leur implication auprès de l’organisme, les trois jeunes amis entendent se remettre au travail, afin de tenter d’amasser de nouveau de l’argent pour venir en aide aux enfants aux prises avec la maladie.

Voilà un geste hors du commun qui pourrait certes, en inspirer plus d’un et que l’on se doit absolument de saluer bien bas. Bravo Naëlic, Maël et Coralie !