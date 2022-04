Ruptures du service ambulancier dans la région par manque d’effectifs

Windsor —Il manque d’ambulanciers dans la région de Windsor si bien qu’il y a eu une rupture de services, jeudi soir, de 17 h à minuit. Les horaires de faction sont pointés du doigt.

Aucune ambulance n’était donc disponible pour les urgences. Habituellement, ce sont deux équipes qui sont en fonction sur le territoire de Windsor.

« Il y avait un paramédical sur deux disponible pour le quart de travail. L’autre a eu un enjeu personnel à régler. Nous avons dû faire toute une gymnastique, mais il y a quand même eu un bris de service de 17 h à minuit », confirme Francis Brisebois, porte-parole chez Dessercom, qui dispose d’une flotte de plus de 100 ambulances, réparties dans dix régions administratives.

Dans ces bris de service, ce sont des zones de relève qui vont venir en renfort si jamais il y a un appel sur le territoire. « Il y a des ambulanciers de relève qui vont intervenir à Windsor au cours de ces bris de service », soutient M. Brisebois.

Plus souvent

Ces ruptures de service se manifestent plus souvent qu’auparavant. « En Estrie, ça arrive d’une façon plus courante. Nous avons des horaires de faction, ce qui est très peu attractif pour nos ambulanciers. Les paramédicaux à temps partiel ont même retiré leur disponibilité parce qu’ils ne veulent plus aller travailler avec ce genre d’horaire », souligne M. Brisebois.

À travers le Québec, certains ambulanciers sont toujours sur des horaires de faction, c’est-à-dire aptes à répondre aux appels 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Toutefois, selon des critères de la CNESST relatifs à la charge de travail sur un véhicule d’urgence, l’équipe doit être retirée de son quart de travail et remplacée par deux autres paramédicaux pour leur permettre de se reposer.

Ces situations, appelées débordement, sont imprévisibles et peuvent même engendrer des ruptures de service, notamment parce qu’il n’y a plus d’ambulanciers disponibles pour combler ces quarts de travail.

Depuis un certain temps, Dessercom réalise des représentations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour convertir les horaires de faction problématiques en horaire à l’heure, afin que les paramédicaux soient à bord de leur ambulance et prêts à répondre plus rapidement aux appels.