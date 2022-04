Tragédie à la Domtar : le rapport de la CNESST à l’étape de la rédaction

Windsor — Comme prévu par la loi, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devrait déposer son rapport sur le tragique accident qui a fait deux morts à l’usine Domtar à Windsor dans un délai de six mois, soit à la fin du mois d’avril.

« Ça progresse. Les inspecteurs sont à l’étape de la rédaction de leur rapport. Si tout va comme prévu, nous devrions être en mesure de sortir le rapport d’enquête dans le délai prescrit par la loi, donc dans les six mois suivant l’événement », confirme Dany Grondin, responsable des communications à CNESST.

Elle ne peut toutefois pas donner une date précise sur la sortie du rapport. « Malheureusement, je ne peux la confirmer. Nous sommes toujours en attente d’un élément qui va nous venir d’une source extérieure. Tant que nous n’aurons pas reçu cette information-là, nous ne serons pas en mesure de déterminer la date officielle de la sortie du rapport », de dire Mme Grondin.

En fait, la CNESST attend les conclusions d’un rapport d’expert pour mettre un terme au dossier.

Coroner

L’investigation portant sur ces décès est toujours en cours chez le coroner.

« Il est difficile de prévoir le moment qu’un rapport d’investigation est rendu public. Les coroners doivent livrer leurs rapports le plus rapidement possible et s’efforcent de le faire par tous les moyens. Toutefois, ils sont souvent eux-mêmes tributaires des délais nécessaires pour obtenir les documents produits par d’autres organisations, dont les rapports d’expertise requis pour déterminer les causes et les circonstances des décès », mentionne Jake Lamotta Granato, responsable des communications et des relations avec les médias au Bureau du coroner.

En 2020-2021, le délai moyen entre le moment où le coroner est avisé du décès et celui où son rapport est rendu public a été de 10,4 mois. Il s’agit d’une diminution de 0,6 mois depuis l’année précédente et de 2,6 mois depuis 2017-2018.

Échafaudage

Après près de deux jours de recherche, les services de secours avaient finalement retrouvé les deux travailleurs sans vie sous les débris de l’échafaudage qui s’est effondré le 26 octobre 2021 à l’usine Domtar à Windsor.

Une dizaine de travailleurs avaient aussi été blessés lors de l’effondrement d’un échafaudage haut d’une vingtaine d’étages survenu vers 1 h 35.

Un d’entre eux avait été conduit à l’hôpital pour soigner des blessures plus graves.