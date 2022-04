2e édition du Déjeuner du Directeur de la MRC du Val-Saint-François

Richmond —Pour une deuxième année consécutive, la Fondation québécoise du cancer est fière de s’associer à la Sureté du Québec de la MRC du Val-Saint-François lors du « Déjeuner du Directeur » le mercredi 4 mai 2022, de 7 h à 1 1 h. Cet événement convivial et original aura lieu au restaurant La vieille Gare, situé au 739 rue Principale Nord, à Richmond.

En cette occasion, le grand public est invité à déguster une savoureuse assiette déjeuner, servie par des membres de la Sureté du Québec, en échange d’un don de 20 dollars. Payable le jour même en argent comptant ou par chèque, la majorité des sommes recueillies sera remise au Centre régional et Hôtellerie de l’Estrie de la Fondation québécoise du cancer, situé à Sherbrooke.

À la suite du succès de la première édition en 2021 ayant permis de récolter plus de 2 000 $, la Sureté du Québec s’est fixé un objectif ambitieux de 3 000 $ cette année afin de soutenir toujours plus de Québécois atteints du cancer et leurs proches, et de contribuer au financement des programmes et services de la Fondation.

Le grand public est invité à poser un geste de solidarité envers les Estriens touchés par le cancer, dans un cadre chaleureux et gourmand. Les réservations pour participer à l’événement sont conseillées. Veuillez communiquer directement avec le restaurant La Vieille Gare, en appelant au 819 826-6625.

Grâce à la mobilisation des gens de la communauté et de précieux partenaires, la Fondation québécoise du cancer peut, jour après jour, soutenir, accompagner et réconforter les personnes atteintes en leur offrant des services concrets adaptés à leurs besoins.