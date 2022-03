Santé : reprise graduelle de certaines activités dans la région

Actualités – L’Étincelle — Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS promet une reprise graduelle de certaines activités dans la région au cours des prochains mois. Ainsi, on prévoit la réouverture de certains lits d’hospitalisation à Val-des-Sources et une augmentation du nombre de jours à la Clinique sans rendez-vous de Windsor. « Nous nous retrouvons actuellement dans une situation plus stable au niveau de la Covid-19avec notamment une diminution des hospitalisations. Il y a aussi moins d’employés qui doivent s’absenter en raison de la pandémie. C’est une situation plus favorable pour augmenter nos offres de service à la population », soutient Karine Duchaineau, directrice générale adjointe programme santé physique générale et spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

À Val-des-Sources, une quinzaine de lits d’hospitalisation avaient dû être fermés l’été dernier au début du mois d’août par manque ou déplacement de personnel. Depuis, les gens doivent être hospitalisés à Sherbrooke. Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS Duchaineau Le scénario prévoit l’ouverture de douze lits incluant deux lits en soins palliatifs. Selon le CIUSSS de l’Estrie — CHUS, ce nombre de lits correspond aux besoins de la population. « L’ouverture des 12 lits est basée sur des données de besoin populationnelles, sur le nombre d’hospitalisations requis selon la population et leur consommation de service », précise la directrice générale adjointe programme santé physique générale et spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Windsor.

Par ailleurs, la clinique sans rendez-vous de Windsor, actuellement ouverte cinq jours par semaine, devrait ouvrir ses portes sept jours par semaine dès l’automne prochain. « Si on ne peut pas ouvrir sept jours par semaine avant l’automne, c’est vraiment en raison du manque de personnel.

Ce sont les ressources humaines et médicales qui nous dictent les solutions. De plus, lorsque nous allons ouvrir six ou sept jours, nous voulons être en mesure de le maintenir dans le temps », termine Mme Duchaineau.