Une loterie hors de l’ordinaire

Actualités – L’Étincelle - L’édition 2022 du Tirage-voyage, une présentation de Gestion financière MD, a battu ses propres records avec 2 600 billets vendus et un bénéfice de 190 418 $, des fonds qui seront utilisés pour concrétiser de petits projets un peu partout dans les centres hospitaliers estriens.

La particularité du Tirage-voyage, et sa popularité émane assurément de celle-ci, est qu’en plus de courir la chance de remporter un des 100 prix, les détenteurs de billets contribuent directement à l’amélioration des soins de santé offerts sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. En effet, les profits amassés sont partagés entre les dix fondations partenaires de l’activité et servent à financer l’acquisition d’équipements d’une valeur unitaire de moins de 5 000 $ ayant été proposés directement par le personnel.

« On aime beaucoup le concept du Tirage-voyage parce que c’est concret et que ça fait des heureux de part et d’autre. D’un côté, il y a les 100 chanceux qui se méritent un prix; de l’autre, il y a les gens dans les multiples services et départements dans nos hôpitaux qui voient leur demande d’acquisition se concrétiser. Et les achats se font rapidement, souvent en quelques semaines », note le directeur général de la Fondation du CHUS, Martin Clermont.

Les projets retenus visent l’un ou l’autre de ces deux axes : l’amélioration de la qualité de vie des patients, des familles ou du personnel, et de l’équipement médical. Il s’agit donc autant d’un nouveau banc de positionnement pour les femmes qui subissent une mammographie, que d’une télévision pour une salle dans laquelle attendent des patients en oncologie, d’équipements de protection plombés ou de petits appareils qui accroissent la mobilité d’une équipe de traitement. Cela va au gré des besoins soulevés par les équipes sur le terrain puisque ce sont elles qui font les demandes.

En 2022, la part de la Fondation du CHUS s’élève à 151 886 $, des fonds qui seront investis dans les projets proposés par et pour l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Pour ce qui est des prix, on parle de 100 prix, pour un total de 80 000 $. Parmi ceux-ci 37 sont des prix instantanés, les gagnants découvrent des montants allant de 50 à 1 000 $ en grattant une case sur leur billet. 63 sont en tirage, une pige ayant lieu chaque mois de janvier à juin et ces lots incluent 12 crédits-voyages de 2 000 $ (ou 1 500 $ en argent comptant) et des sommes de 250 à 10 000 $.

Pour avoir une chance de gagner, les gens doivent évidemment se procurer un billet. Ceux-ci sont en vente chaque année, d’octobre et à la mi-janvier, au coût de 104 $. Il est possible d’en acheter en ligne, via le site de la Fondation du CHUS, ou par le biais de vendeurs qui travaillent dans les différents hôpitaux. Les employés du CIUSSSE-CHUS peuvent opter pour un paiement intégral ou l’étalement en 26 versements égaux de 4 $ pris directement sur leur paie.