La santé publique met la population en garde relativement à l’avis de froid extrême

Actualité l’étincelle (RL) — Tel qu’annoncé par Environnement et Changement climatique Canada, une vague de froid extrême devrait toucher la région au cours de la présente semaine. Or, de telles situations laissent souvent place à des complications pour la santé de certaines personnes et le CIUSSS de l’Estrie CHUS désire rappeler à la population toute l’importance d’observer quelques consignes de préventions.

Le mercure qui est prévu descendre sous la barre des -38 degrés Celsius selon les experts, pourrait représenter un risque plus élevé pour les gens, notamment chez les jeunes enfants, les personnes à mobilité réduite ou aux prises avec une maladie chronique, les personnes âgées, les sans-abris, de même que ceux et celles qui pratiqueraient de l’exercice ou encore travailleraient à l’extérieur.

C’est donc dans le but de pallier à d’éventuelles situations problématiques que la santé publique désire réitérer quelques conseils de bases, afin que tous puissent bien prendre conscience des dangers.

Parmi ceux-ci mentionnons entre autres choses les bienfaits de demeurer à l’intérieur, en limitant les sorties à l’extérieur durant cette période, ainsi que porter des vêtements chauds et secs qui couvrent la plus grande superficie du corps possible, dont la tête ainsi que les extrémités. Il est aussi fortement recommandé d’assurer une vigilance accrue en lien avec les différentes installations de chauffages tels que le bois et/ou le gaz notamment.

Pour plus de détails ou encore pour obtenir davantage d’informations sur les précautions à prendre en pareil circonstances, il est possible de consulter le site internet de la santé publique au : https://www.santeestrie.qc.ca/hiver.