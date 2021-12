COVID-19 : 67 nouveaux cas dans les MRC des Sources et du Val Saint-François

Actualités – L’Étincelle — Au cours des derniers jours, ce sont 67 nouveaux cas de COVID 19 qui ont été enregistrés sur le territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Sur le territoire desservi par Les Actualités – L’Étincelle, le CIUSSS de l’Estrie dénombre actuellement 267 cas actifs, pour un nombre cumulatif de 2755 cas.

De façon plus précise, dans le Val-Saint-François, on remarque 36 cas actifs à Windsor, 22 à Saint-Denis-de-Brompton et 20 à Saint-Claude. Dans la MRC des Sources, on constate 51 cas actifs à Val-des-Sources, 23 à Saint-Georges-de-Windsor et 22 à Danville.

En Estrie, on déplore 394 décès depuis le début de la pandémie. Il y a 745 nouveaux cas, pour un total de 2705 cas actifs. Pas moins de 37 personnes sont actuellement hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.

Au total, en Estrie, ce sont 25 083 personnes qui ont attrapé la COVID-19.