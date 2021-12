Une présence indispensable durant le temps des fêtes

Les 54 bénévoles au service d’écoute de Secours-Amitié Estrie vont continuer de se relayer pour offrir leur présence sur la ligne téléphonique durant le temps des Fêtes et ses jours fériés. Cette présence bienveillante est possible grâce aux écoutants et écoutantes qui portent la mission avec dévouement 365 jours par année.

La période des fêtes peut être un moment particulièrement difficile et encore plus cette année, où les effets de la pandémie se font ressentir. Pour certains, le caractère festif de ces moments peut signifier plaisirs et rencontres, alors que pour d’autres, même entourés, cela peut signifier de se sentir encore plus seuls, délaissés, anxieux, dépressifs ou nostalgiques…

Durant la période de fin d’année au service d’écoute, des personnes nous parlent de situations familiales difficiles ou de la perte d’un être cher mettant une ombre à leurs festivités. D’autres nous parlent de la solitude et de l’isolement vécus plus difficilement qu’à l’habitude. Nous recevons aussi des appels de personnes souhaitant nous communiquer leur gratitude par rapport à l’écoute qu’elles ont reçue durant l’année, un service qui a pu mettre un baume sur leurs difficultés quotidiennes.

Le besoin d’écoute est universel, tout le monde a besoin d’être écouté à travers ses joies, ses peines, ses colères ou ses déceptions. Le service d’écoute de Secours-Amitié Estrie est essentiel et il importe qu’il reste accessible pour la communauté.

Peu importe la situation économique, professionnelle, sociale ou familiale, le service d’écoute s’adresse à toute la population estrienne. Que ce soit par besoin de nommer ce qu’elle vit ou d’être accompagnée à travers sa souffrance profonde ou passagère. Nous ne le dirons jamais assez, personne ne devrait attendre d’être en détresse avant de parler à quelqu’un de ce qui l’habite et elle ne devrait pas rester seule.

Ligne d’écoute confidentielle, anonyme et gratuite

La ligne d’écoute téléphonique de Secours-Amitié Estrie, gratuite, confidentielle et anonyme, offre une oreille attentive aux personnes qui sentent le besoin de parler et d’être entendues, 365 jours par an, entre 8 h le matin et 3 h la nuit au 819 564-2323 ou la ligne sans frais au 1 800 667-3841. La ligne peut être occupée durant les heures d’ouverture, si c’est le cas, alors rappelez de 10 à 15 minutes plus tard.