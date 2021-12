Une journée de plus à la clinique médicale de Windsor

Windsor (GA) —La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, est en train de gagner son pari de collaborer avec les autorités médicales : dès janvier, les heures d’ouverture seront augmentées à la clinique médicale de Windsor.

Ainsi, dès le début de l’année 2022, la clinique médicale ouvrira aussi ses portes le vendredi. À l’heure actuelle, c’est du lundi au jeudi.

Selon les autorités médicales, d’ici quelques mois, la clinique médicale de Windsor sera accessible la fin de semaine.

À quelques jours de Noël, cette annonce a été faite en collaboration avec la direction du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, avec la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et avec le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer.

« C’est une très bonne nouvelle. D’ici janvier, c’est une journée de plus ; après quoi, ce sera sept jours sur sept. Partout ailleurs, ce qui se fait, c’est le contraire et les services diminuent. Le préfet et moi nous avons travaillé fort. Il ne fallait surtout pas faire une bataille pour le nom », de dire la mairesse de Windsor.

Selon elle, cette annonce est le fruit de la concertation entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Ville de Windsor et les élus du Val-Saint-François autour d’une même vision : assurer l’accessibilité des services de santé et sociaux offerts à la population.

Un groupe composé de médecins, d’infirmières et de gestionnaires poursuit sa concertation pour développer l’accessibilité à la clinique. Le plateau technique ainsi que les équipements qui sont sur place peuvent être utilisés pour différents soins et services.

« Les élus du Val-Saint-François, par leur ouverture et leur collaboration, ont été très soutenants, toujours en recherche de solutions. Près de deux mois après sa mise en place, nous constatons que la clinique médicale de Windsor répond aux besoins de la population : plus de 90 % des personnes qui se présentaient à l’urgence de Windsor avaient une condition de santé qui représentait un faible niveau de priorité. Avec un plus grand nombre d’heures d’ouverture, la population de Windsor et du Val-Saint-François sera bien desservie avec ce changement », souligne Karine Duchaineau, directrice générale adjointe — Programme de santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

La population de Windsor et du Val-Saint-François peut, en ce moment, prendre rendez-vous à la clinique du lundi au jeudi en composant le 819 542-2777, poste 6, dès 7 h 45, pour la journée même ou au rsvq.gouv.qc.ca. La clinique est située au 23, rue Ambroise-Dearden à Windsor.

« Nos demandes ont toujours été de conserver les services offerts à la population en plus d’augmenter les heures d’ouverture de la clinique. C’est un dossier que nous allons continuer de travailler ensemble ; je suis satisfaite de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. La clinique médicale est un gain pour la population de Windsor et de la MRC du Val-Saint-François. Nous avons été patients, mais nous en sommes récompensés », insiste Mme Bureau.