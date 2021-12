La Fondation du CSSS des Sources : plusieurs activités de financement et dons d’organismes

Val-des-Sources — Lors de l’édition 2021 de l’activité Vins et fromages chez soi au profit de la Fondation du Centre de santé et services sociaux des Sources, c’est 310 boites qui ont été réservées par les résidents de la MRC des Sources. Plusieurs partenaires et commanditaires ont aussi participé à son succès.

L’ensemble de l’activité Vins et fromages chez soi ! édition 2021 dans sa formule adaptée à la pandémie de COVID-19, soit une boîte pour deux personnes à déguster chez soi, a permis d’amasser, à quelques dollars près, 17 000 $. Le comité organisateur n’a pas encore statué concernant la formule pour ce qui sera la 20e édition du Vins et fromages en 2022.

Également, une promotion Tirage-voyage organisée par la Fondation du CHUS en collaboration avec quelques fondations en Estrie, dont celle des Sources se terminait le 26 novembre. Il y a eu 63 tirages pour un total de 80 000 $.

Au cours des derniers mois, la Fondation a utilisé l’argent reçu pour faire les achats suivants : chariot de réanimation pour la salle de choc, tables et chaises pour le Centre de prélèvements. Un appareil de champ magnétique pulsé (Hébergement et soins à domicile). Ains que des civières d’hôpital pour examens de radiologie et ensemble de projecteurs Tovertafel (CHSLD)

Le tout pour un total approchant 55 000 $.

La fondation a également reçu des dons d’autres organismes de la région dans les dernières semaines :

- Don de 1000 $ de la part des Chevaliers de Colomb conseil 3322 de Danville grâce à un souper spaghetti et don du conseil

- Don de 500 $ de l’Association des pompiers volontaires de Val-des-Sources

- Don in memoriam de 5 550 $ des familles Croteau et Therrien ainsi que les amis suite au décès de Mme Carole Therrien