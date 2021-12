Prélèvements sur rendez-vous à Richmond

Richmond - Dès le 6 décembre, comme ailleurs en Estrie, les usagers qui utilisent les services offerts par les centres de prélèvement de Mansonville, de Richmond et de Valcourt devront réserver leur plage horaire en se rendant sur le site Web clicsante.ca.

À partir de cette plateforme, il suffit de choisir le jour, l’heure et l’endroit où la personne souhaite se rendre pour effectuer les prélèvements prescrits par son médecin. Le navigateur Google Chrome offre un meilleur fonctionnement de la plateforme.

Un service de rendez-vous téléphonique (819 565-4845 ou sans frais 1 833-255-1995) est également disponible du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h, à l'exception des jours fériés, pour les situations suivantes : prélèvement urgent (moins de 24 heures) ou semi-urgent (24 h à 48 h) demandé par un médecin ou une infirmière; prélèvement à effectuer​ chez un enfant âgé entre 0 et 7 ans; tests spéciaux (ex. : hyperglycémie provoquée, cortisol, gaz veineux); sagers n'ayant pas accès à Internet, ayant besoin d'assistance ou présentant des besoins particuliers (limitations fonctionnelles ou cognitives).

Les heures d’ouverture des centres de prélèvement de Mansonville, Richmond et Valcourt demeurent les mêmes, tout comme les types de prélèvements offerts.

Pour trouver un point de service et en connaître l’horaire, consultez : santeestrie.qc.ca/prelevements.

Si vous souhaitez annuler votre rendez-vous au centre de prélèvement, rendez-vous sur clicsante.ca