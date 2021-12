L’école secondaire l’Escale de Val-des-Sources frappée d’une éclosion de Covid-19

Val-des-Sources(RL) —On remarque présentement une hausse marquée des infections de covid-19 en Estrie et la région des Sources n’y échappe pas, alors que l’école secondaire l’Escale est actuellement aux prises avec une éclosion.

Telle est la constatation qu’en fait le CIUSS de l’Estrie, alors que ces derniers ont transmis une note à l’attention des parents d’élèves, ainsi qu’aux membres du personnel de l’école le 25 novembre dernier.

Dans cette note qui a été publiée sur Facebook, il est notamment question d’une situation impliquant à ce moment, entre 10 et 15 personnes ayant testés positives à la Covid-19. Or, un appel à la vigilance et une série de recommandations ont alors été donnés par la direction de la santé publique.

Parmi celles-ci, on retrouve le respect des consignes d’isolement pour les élèves qui auraient eu des indications en ce sens ou encore étant considérés à risque ou non adéquatement protégés. Il est également mention de procéder à un test de dépistage par gargarisme, dont la trousse et les informations nécessaires ont été transmises par l’école.

D’autres indications sont la limitation de sorties non essentielles, éviter les contacts avec les gens vulnérables à la Covid et l’arrêt temporaire des activités parascolaires, de sports et de loisirs. De plus, compte tenu de la situation, le port du masque est de nouveau exigé en tout temps à l’école.

C’est donc avec le support de la Santé publique que la direction de l’établissement scolaire secondaire a pris en charge la situation et s’est assurée de diffuser l’information, ainsi que les différentes étapes à suivre aux parents des élèves.

À noter, l’école demeure actuellement ouverte bien qu’elle soit sous surveillance, la situation n’est présentement pas hors de contrôle ; il s’agit en fait de procédures faites pour accentuer la détection et aider à réduire les risques de propagations du virus dans la communauté.

Par ailleurs, la municipalité de Val-des-Sources a laissé savoir un peu plus tôt cette semaine, qu’elle suspendait pour sa part, l’ensemble des activités de loisirs organisées par la ville ayant lieu à l’école l’Escale, et ce, pour une période indéterminée, justement en raison de cette hausse de cas de covid en milieu scolaire.