Pénurie de médecins : Melbourne presse le gouvernement d’agir

Canton de Melbourne (GA) – Les autorités municipales du Canton de Melbourne pressent le gouvernement d’agir dans le dossier de la pénurie de médecins de famille.

Dans ce sens, les élus ont adopté une résolution demandant au Gouvernement du Québec et plus particulièrement au ministre de la Santé et des Services sociaux « de faire un effort spécial pour trouver une solution pour redresser la situation de la pénurie de médecins de famille pour la région de Richmond. »

Cette résolution a été expédiée au premier ministre, François Legault, au ministre de la Santé et de Service sociaux, Christian Dubé, au ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, et au député de Richmond, André Bachand.

« La clinique médicale de Richmond a fermé en mars 2020 à la suite du départ à la retraite du dernier médecin de famille. Deux autres médecins de famille ont pris leur retraite du CLSC de Richmond cet été ne laissant qu’un seul médecin de famille pour toute la région de Richmond, incluant la Ville de Richmond, et les municipalités du Canton de Melbourne, du Canton de Cleveland, d’Ulverton et du village de Kingsbury », rappelle Cindy Jones, directrice générale et Greffière-trésorière du Canton de Melbourne.

« Toutes les personnes économiquement défavorisées n’ayant pas de véhicule ont accès à un seul médecin. C’est inadmissible », poursuit-elle.

Les autorités municipales souhaitent que la population de la grande région de Richmond puisse avoir quelques médecins de famille de plus sans être obligée de se déplacer vers Windsor ou ailleurs.

Mme Jones attend maintenant une réponse du gouvernement en rapport avec cette demande adressée au début du mois d’octobre.

« Jusqu’à présent, nous avons reçu un simple accusé de réception », déplore la directrice générale et Greffière-trésorière du Canton de Melbourne.

Selon la résolution, la région est pénalisée pour le nombre de médecins de famille parce que les médecins qui font de la recherche au CHUS sont comptabilisés dans le nombre de médecins œuvrant en Estrie.

Même si le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait de l’accès aux médecins de famille un dossier prioritaire, la liste d’attente pour un médecin de famille ne cesse d’augmenter en Estrie.