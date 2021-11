Le Comité des usagers dénonce les coupures de service en santé à Windsor

Windsor (GA) —Le Comité des usagers du Val-Saint-François dénonce les coupures de service en santé effectuées à Windsor.

Le comité des usagers a rencontré dernièrement le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, Stéphane Tremblay. « Il nous a avisés que la fermeture de l’urgence, c’est pour de bon », affirme Madelaine Houde, personne-ressource du comité des usagers du Val-Saint-François.

Devant les défis de main-d’œuvre du personnel soignant et de soutien vécus depuis plusieurs mois, la salle de l’urgence mineure de Windsor avait changé de statut le 18 octobre dernier pour devenir une clinique sans rendez-vous.

Selon elle, actuellement, la clinique sans rendez-vous regroupe deux médecins et deux infirmières. Elle ouvre ses portes du lundi au jeudi de 8 h à 15 h. Il faut appeler le matin pour prendre rendez-vous.

« Avant, avec l’urgence, c’était un service de 75 heures par semaine. Maintenant, c’est 28 h de service. L’urgence était ouverte de 8 h à 20 h tous les jours de la semaine. La fin de semaine, c’était de 7 h 30 à 15 h », précise Mme Houde.

Elle prétend qu’il est « presque impossible » d’obtenir un rendez-vous à la clinique de Windsor. « Les gens appellent pour se faire dire que c’est complet et qu’ils doivent rappeler le lendemain. Il y a vraiment un manque de service », soutient-elle.

Mme Houde considère que les autorités municipales ne font pas assez de pression pour qu’on puisse rétablir « un service adéquat » à Windsor.

« Je suis déçu des élus dans ce dossier », de dire Mme Houde.

« L’urgence de Windsor avait une excellente réputation. La centralisation a eu raison de ce service. C’est la pire chose à faire. On coupe tout ce qui est à l’extérieur des grands centres. Si j’ai besoin d’aller à l’urgence, il faut que je me déplace à Fleurimont », souligne-t-elle.

Mme Houde s’attend à ce que les usagers se plaignent de la situation actuelle. « Nous pourrons alors monter un véritable dossier. J’espère que nous sommes capables de changer les choses. C’est épouvantable d’avoir fermé l’urgence si rapidement en catimini », termine Mme Houde.

Le comité des usagers et ses comités de résidents veillent à ce que les usagers reçoivent des soins et services de l’établissement et que les résidents des centres d’hébergement soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. Ils sont l’un des porte-paroles importants des usagers et des résidents auprès des instances de l’établissement.