Projet d’agrandissement de 12 millions $ à la résidence Wales Home de Cleveland

Cleveland (GA) —Un projet d’agrandissement de 12 millions $ se réalise actuellement à la résidence Wales Home de Cleveland, un endroit réservé aux personnes autonomes de 55 ans et plus.

« Depuis les dix dernières années, la liste d’attente est en croissance constante. Les baby-boomers à la retraite font en sorte que la demande est en augmentation. C’est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser ce projet. Il y a une très grande demande pour ce genre d’appartements pour personnes âgées », explique Pauline Jubinville, adjointe à la direction de la résidence Wales Home.

Située au 506, route 243 Nord, la résidence actuelle (RPA) comporte 21 appartements. La phase 1 du projet d’agrandissement prévoit la construction 42 nouveaux logements.

« Les nouvelles installations seront rattachées à l’ancien bâtiment par une passerelle vitrée », précise Mme Jubinville

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de huit étages incluant le sous-sol. Six paliers seront réservés aux appartements.

Il existe sept modèles d’appartement à la résidence Wales Home, allant d’une seule pièce ouverte jusqu’au logement à deux chambres et à deux salles de bain.

Au sous-sol et au rez-de-chaussée, on retrouve divers services comme la piscine, la salle d’exercice, la salle de billard, les allées de quilles et le cinéma.

« Nous avons une très longue liste d’attente. Ça fait plusieurs années que nous parlons de ce projet. Les 21 logements déjà existants ne sont pas suffisants pour la demande. Après de nombreuses années de planification minutieuse et d’études de marché, la construction est en cours », souligne Mme Jubinville.

Le nouvel édifice portera le nom de Ross, en hommage à de généreux bienfaiteurs, Lena et Charlie Ross.

Les personnes intéressées peuvent actuellement réserver leur prochain logement. Les installations devraient être opérationnelles dès le mois de décembre 2022.

Le projet d’agrandissement prévoit aussi une phase 2 comportant la construction de 52 autres appartements.