L’urgence de Windsor devient une clinique sans rendez-vous

Windsor (GA) — Devant les défis de main-d’œuvre du personnel soignant et de soutien vécus depuis plusieurs mois, la salle de l’urgence mineure de Windsor a changé de statut le 18 octobre dernier pour devenir une clinique sans rendez-vous.

De façon concrète, la population peut continuer d’y voir un professionnel de la santé en réservant une plage horaire, mais l’hôpital de Windsor n’offre plus le service de triage et n’accueille plus d’ambulances.

Réservation

Pour réserver une plage horaire afin d’être vus par un médecin à la clinique sans rendez-vous, les citoyens du Val Saint-François doivent téléphoner et prendre rendez-vous pour la journée même. Les coordonnées téléphoniques seront communiquées prochainement.

« Ces mesures sont en place pour une période indéterminée et nous travaillerons étroitement avec les acteurs des milieux touchés pour trouver des solutions permanentes aux enjeux de main-d’œuvre qui assureront la sécurité de la population de ces territoires », souligne Chantal Gariépy, directrice des services généraux au CIUSSS de l’Estrie.

Le CIUSSS travaille sur un nouveau modèle de groupe de médecin de famille de type A qui, ultimement, pourra offrir une plus grande gamme de services sur un horaire plus étendu.

Services affectés

« Nous tenons à rassurer la population que nous travaillons de concert avec le CIUSSS de l’Estrie — CHUS afin que les services rendus aux citoyens ne soient pas affectés. Les services de prises de sang et de radiographie vont demeurer dans la nouvelle clinique. », soutien Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Selon elle, les élus de la Ville de Windsor continueront d’œuvrer à trouver des solutions stables, permanentes et surtout satisfaisantes en matière de couverture médicale pour l’ensemble de la population du Val Saint-François.

Cette pénurie en ressources humaines cause également une réduction d’heures à l’unité de médecine de l’hôpital de Val-des-Sources.

Ailleurs

Il n’y a pas que Windsor touchée par ces coupures. Les heures d’ouverture de la salle d’urgence de Coaticook sont réduites depuis le 19 octobre.

La salle d’urgence de Coaticook est ouverte 7 jours par semaine, de 8 h à 18 h.

Comme l’ont vécu d’autres régions du Québec, la raison du changement de vocation est expliquée par le manque de main-d’œuvre de personnel soignant depuis plusieurs mois et le retrait de membres d’équipes déjà en place.