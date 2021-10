CIUSSS de l’Estrie : les visiteurs doivent présenter leur passeport vaccinal

Windsor — Tous les proches aidants et les visiteurs de 13 ans et plus qui accèdent à une installation du CIUSSS de l’Estrie — CHUS doivent maintenant présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une carte d’identité avec photo. L’application de cette mesure se fera de façon graduelle d’ici le lundi 18 octobre.

« Les fournisseurs ou prestataires de services qui se présentent dans nos installations sont considérés comme des visiteurs. Ils devront présenter leur passeport vaccinal et une carte d’identité avec photo », précise l’organisation dans un communiqué.

Accès

Pour assurer la sécurité de nos usagers et faciliter le contrôle des accès, certaines entrées pourraient ne pas être accessibles. Les portes principales seront donc à privilégier dans ces cas.

Certaines personnes seront exemptées de présenter leur passeport vaccinal pour démontrer qu’elles sont adéquatement protégées, comme les visiteurs d’un proche en fin de vie ou les usagers qui se présentent pour recevoir des services de santé et des services sociaux.

Lors du contrôle d’accès, il est donc important d’avoir en main son code QR valide (format papier, format PDF sur appareil mobile ou à partir de l’application VaxiCode) et une carte d’identité avec photo.