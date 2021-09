Plus de 8 889 $ et beaucoup de sourires pour la Fondation de CSSS des Sources

Val-des-Sources(RL) —La période de vente des traditionnels biscuits sourires aux profits d’organismes locaux, organisés par les différents restaurants Tim Hortons, se déroulait donc du 13 au 19 septembre dernier. Pour une deuxième année consécutive le Tim Hortons du 400 boulevard St-Luc à Val-des-Sources, profitait de l’occasion pour recueillir des fonds pour la Fondation du CSSS des Sources. C’est avec fierté que l’objectif de cette année a été largement dépassé, alors que près de 2000 biscuits de plus que l’an passé ont trouvé preneur auprès de la clientèle, pour un grand total vendu de 8889 biscuits.

« Notre équipe sur place a redoublé d’efforts pour cette cause qui lui tient à cœur. », mentionnait avec fierté M. Claude Boutin propriétaire de la franchise Tim Hortons valsourcienne, lui qui aura remis la totalité des recettes provenant de la vente des biscuits à la Fondation du CSSS, soit exactement la somme de 8889 $.

De son côté, la présidente d’honneur des levées de fond pour la Fondation, Mme Karine Vallières, tenait « à remercier et souligner le travail d’une dizaine de bénévoles qui ont décoré les biscuits matin et soir toute la semaine. C’est une belle réussite collective ! ». Finalement, la présidente de la Fondation, Marie-Paule Gendron, a largement salué « la générosité des propriétaires du Tim Hortons, qui donne un coup de main incommensurable en permettant ce don important. Ce sont des gens de chez nous qui peuvent en bénéficier directement. » Bien entendu, la présidente appuyée de l’ensemble des intervenants souhaitait remercier chaleureusement les clients qui ont encouragé la cause « Un sourire à la fois, un dollar à la fois, pour permettre à notre Fondation de faire une grande différence tous les jours. »