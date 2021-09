Lancement d’une campagne de sensibilisation sur la consommation de cannabis

Richmond – En collaboration avec les organismes du milieu, les écoles secondaires, les maisons des jeunes et la Sûreté du Québec, la MRC du Val-Saint-François lance une campagne de sensibilisation humoristique auprès des jeunes sous le thème La vérité sur le pot. La campagne, réalisée par l’agence Beauvoir, vise à sensibiliser les jeunes de 12 et 17 ans sur les effets à long terme du cannabis. Les capsules peuvent être visionnées dès maintenant sur le site web lavéritésurlepot.com ainsi que sur la page Facebook du même nom. La MRC du Val-Saint-François publiera également les capsules sur ses réseaux sociaux dans les prochaines semaines et des affiches seront installées dans les lieux fréquentés par les jeunes. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier accordé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Suite à la légalisation du cannabis en 2018, la MRC s’est sentie interpellée quant à la façon dont nos jeunes et leur entourage seraient sensibilisés et outillés pour faire face aux enjeux liés à la consommation du cannabis. C’est pourquoi cette campagne de sensibilisation a été mise en place et nous comptons sur une grande visibilité », indique le préfet de la MRC du Val-Saint-François, monsieur Luc Cayer.