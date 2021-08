Installation d’un défibrillateur à Richmond

Richmond - À la suggestion d’un paramédic retraité, la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie (CTAE) a procédé à l’installation d’un défibrillateur de type DEA à l’extérieur de sa caserne dans une boite spécialement conçue pour résister aux intempéries saisonnières de notre belle région.

« Il arrive à l’occasion que des paramédics arrivent à la caserne pour débuter leur journée et que l’ambulance n’y soit pas, car l’autre équipe est sur une intervention. Il est arrivé, par le passé, que des patients se dirigeaient directement à la caserne de Richmond pour obtenir des soins plutôt que de contacter le 911. L’enjeu était à ce moment de se retrouver avec deux paramédics qui ouvrent la porte à un patient demandant assistance, alors que ceux-ci n’ont pas de défibrillateur à leur disposition pour intervenir » de dire Jean-François Pellerin, Directeur des opérations.

Ainsi, la CTAE a mis à disposition des citoyens une trousse identique à celle utilisée dans l’ambulance. Ce qui rend l’installation de ce dispositif intéressant, c’est qu’il a été installé non pas à l’intérieur, mais bien à l’extérieur de la caserne, prêt à être utilisé par la population en cas de besoin.

Le DEA est un appareil simple d’utilisation qui donne des directives claires, verbales et visuelles sur son fonctionnement. Il peut être utilisé par une personne n’ayant jamais eu de formation en réanimation cardio-respiratoire. C’est un appareil automatique qui décide si oui ou non l’état du patient requiert un choc. Puisque la défibrillation rapide est un enjeu majeur dans la survie d’un patient victime d’un arrêt cardiaque, la mise en place de cet appareil accessible à la population peut grandement contribuer à sauver une vie. La CTAE démontre son engagement envers la communauté en rendant ce dispositif accessible à tous.

Le maire de Richmond, M. Bertrand Ménard, dit « se réjouir de cette excellente initiative de la Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie pour la santé et la sécurité de nos citoyens d’autant plus que le DEA est situé à proximité du plus important plateau sportif municipal ».

En effet, la caserne étant située au 120 rue Gouin près d’une école, d’un aréna, d’une piscine, d’un parc et d’un quartier résidentiel, il s’agit là d’un endroit idéal pour offrir ce service à la population. Le DEA est installé près d’une entrée de la caserne dans un boitier chauffé, muni d’une alarme avec une caméra à proximité. Il est important de rappeler à la population de communiquer avec le 911 en cas d’urgence.