Fermeture temporaire de l’unité de médecine de l’hôpital à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Devant les enjeux de la pénurie de main-d’œuvre actuelle, l’unité de médecine de l’hôpital situé à Val-des-Sources, qui compte 13 lits, sera fermée dès aujourd’hui, et ce, jusqu’en septembre 2021.

Les personnes qui se présentent à l’urgence et dont l’état de santé requiert une hospitalisation seront transférées vers un hôpital de Sherbrooke pour y recevoir les soins dont elles ont besoin.

L’urgence ouverte

L’urgence de l'hôpital située à Val-des-Sources demeure ouverte selon l’horaire habituel. Un usager dont la condition nécessite des soins urgents ne doit pas hésiter à s’y rendre. Si une hospitalisation est nécessaire, celle-ci se fera dans un hôpital de Sherbrooke.

« L’équilibre entre les besoins et la disponibilité des ressources humaines est plus précaire, plus fragile dans les petites équipes. Jusqu’à maintenant, il avait été possible de maintenir les activités malgré des ressources limitées. Aujourd’hui, afin de préserver la qualité et la sécurité des soins, nous avons dû procéder à cette fermeture temporaire. » - Martin Bouchard, directeur adjoint des soins infirmiers – volet regroupement des clientèles hospitalisées.

D’autres communications suivront pour aviser la population de la date de réouverture à la suite d’une réévaluation de la situation au début du mois de septembre.