Tirage de la loterie-voyage de la Fondation du CSSS du Val-St-François

Windsor (SFT) — La Fondation du CSSS du Val-St-François a organisé sa loterie-voyage annuelle et aimerait vous annoncer ses premiers gagnants. Précisons d’abord, et vous n’en serez pas étonnés que les prix aient dû être modifiés vu les restrictions apportées pour les voyageurs en cette période de pandémie. En effet, au lieu de crédit voyage, chacun des 6 gagnants se verront décerner un chèque de 2 000 $.

Un premier tirage a eu lieu le 10 juin dernier en face de l’Urgence de Windsor. La Fondation du CSSS du Val-St-François voudrait adresser des remerciements particuliers à Madame Gisèle Duval, ex-présidente de la Fondation du CSSS du Val-St-François pendant plusieurs années et Madame Céline Dion, membre du Conseil d’administration de la Fondation, qui ont tous deux vendu plus de 100 billets de loterie. Bravo à ces deux dames !

La Fondation veut également remercier Monsieur Jean-François Fredette, responsable de la maintenance au CIUSSS, pour la qualité de son travail surtout dans la période plus difficile de la Covid-19. C’est Jean-François qui a procédé au tirage du mois de juin et déclaré les gagnants : Mme Patricia Côté et M. Daniel Bruneau de Windsor.

Lors de la remise du chèque de 2 000 $ en présence de Monsieur Denis Dion, Président de la Fondation, l’organisme a demandé à Mme Patricia Côté, gagnante du tirage de juin, de procéder à la pige pour le mois de juillet. C’est Monsieur André Moreau, le propriétaire de Réception 108, le traiteur responsable de la préparation du souper homard, qui est l’heureux gagnant ce mois-ci.