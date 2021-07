Un passeport vaccinal pour éviter un confinement cet automne

QUÉBEC - Le ministre de la Santé et des Services sociaux,Christian Dubé, a fait le point aujourd'hui sur le passeport vaccinal au Québec, dont l'utilisation vise à éviter un reconfinement généralisé. La date visée pour sa mise en application est le 1er septembre prochain.

Son utilisation spécifique sera déterminée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale au Québec.

Le passeport vaccinal fonctionnera à partir de trois principes :

Il sera utilisé lorsque la possibilité d'avoir accès à deux doses de vaccin aura été offerte à toute la population québécoise âgée de 12 ans et plus ; c'est pourquoi la date visée pour l'application du passeport vaccinal est le 1er septembre; Il sera utilisé seulement s'il y a une dégradation ou un changement dans la situation épidémiologique dans un territoire donné qui justifierait son utilisation; Il ne sera pas utilisé pour l'accès à des services publics ou essentiels.

Il est par exemple envisagé d'utiliser le passeport vaccinal pour les activités non essentielles et dans les milieux suivants :

les activités à risque élevé regroupant un nombre limité de personnes (gyms, pratique de sports d'équipe, bars, restaurants, etc.);

les activités à risque modéré ou faible, regroupant un plus grand nombre de personnes (arts et spectacles, festivals et grands événements, matchs sportifs, etc.).

Les Québécois de 12 ans et plus sont donc invités à profiter de l'été pour aller chercher leur deuxième dose afin d'éviter une détérioration de la situation épidémiologique à l'automne et pour pouvoir continuer de vivre dans une nouvelle normalité.