Lancement de la campagne de financement 2021-2022

Val-des-Sources - L’appui de la population de la MRC des Sources est indéfectible, les responsables de la Fondation du CSSS des Sources lancent sa campagne 2021-2022.

Considérant que les dernières activités de l’année n’ont pu avoir lieu en raison de la COVID-19, la campagne 2020-2021 a tout de même permis d’amasser un montant de 76 100 $.

Le montant des achats et investissements effectués entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 s’élève à 28 000 $ et le montant engagé est 32 100 $ totalisant ainsi 60 100 $.

Madame Karine Vallières, présidente d’honneur de la campagne 2020-2021 accepte un 3e mandat à la présidence. L’objectif est fixé à 80 000 $ pour l’année 2021-2022, argent qui sera investi à l’amélioration de la qualité des soins et la qualité de vie de l’ensemble des usagers du Centre de santé et services sociaux.

La générosité de la population, le support des commanditaires, l’implication des milieux et la disponibilité de dizaines de bénévoles permettront d’atteindre l’objectif fixé.

La présente campagne débute avec l’envoi postal alors que plus de 7 000 foyers recevront ces jours-ci une invitation à participer généreusement à la présente campagne. Il est maintenant possible de faire des « Don en ligne ». Nous souhaitons le retour des activités dans les municipalités suivant les directives et règles sanitaires émises par la Santé publique.

Le grand tirage de la Santé Desjardins pour la mini maison ou un VR ou 100 000 $ et plusieurs autres prix aura lieu le juillet 2021.

Les membres de la Fondation offriront aux résidents de la MRC le Vins et Fromages dans la version « Chez Soi » comme l’an dernier le 16 octobre et pour une 2e année, on participera à la campagne Biscuit sourire de Tim Hortons en septembre.