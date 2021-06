Centraide Estrie investit un montant record de 1,6 M$ pour faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale

Estrie (SFT) —C’est avec un plaisir que nous partageons l’annonce faite plus tôt en semaine par l’organisme Centraide Estrie. En effet, c’est une somme record de 1 675 526 $, qui sera administrée dans 89 organisme et projets en 2021, en Estrie seulement ! Ces investissements importants sont possibles grâce aux fonds récoltés lors de la campagne annuelle 2020.

« Je suis extrêmement fier que Centraide distribue un montant record cette année ! Nous savons que les besoins des personnes vulnérables sont grands. Nous savons aussi à quel point les ressources communautaires ont du cœur au ventre et sont essentielles au bien-être de nos collectivités. Nous avons donc majoré l’aide à la plupart de nos organismes et nous pourrons même en soutenir des nouveaux en 2021 » Ismaël Sondarjée, président de Centraide Estrie et directeur principal Finances, Région du Québec, de l’est de l’Ontario & Greater Ontario à la Banque de Montréal.

En tout, Centraide Estrie soutient 68 organismes via le Programme d’aide aux organismes, 11 concertations via Bâtisseurs communautaires et 10 autres programmes sociaux.

« Le Programme d’aide aux organismes compte pour 68 % de nos investissements. Il est exceptionnel parce qu’il finance la mission des organismes et peu de fonds agissent ainsi. Cela permet à l’organisme de se concentrer sur ses services habituels plutôt que de devoir constamment créer de nouveaux projets » Marie-Hélène Wolfe, directrice générale de Centraide.

L’action de Centraide Estrie se ressent aux quatre coins de la région

« Nous soutenons des organismes dans tous les territoires de l’Estrie et près de la moitié de nos investissements va à des organismes ou projets à portée régionale. En milieu rural comme en ville, c’est important que nos aînés, familles, jeunes ou personnes seules aient accès à un filet social », M. Sondarjée.

Une annexe est d’ailleurs disponible pour connaître tous les investissements par MRC. Voici toutefois les différents organismes qui bénéficieront de l’aide financière cette année dans la MRC du Val-St-François et de la MRC des Sources ; La Croisée des sentiers, la Cuisine amitié de la MRC des Sources, 5 maisons des jeunes faisant partie de l’Association des groupes jeunesse de l’Or Blanc, Service budgétaire populaire des Sources, table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale de la MRC des Sources, Table Enfance-Jeunesse de la MRC des Sources, Centre d’action bénévole de Windsor et région, Centre d’action bénévole Valcourt et région, Centre des Femmes Le point d’ancrage, le Rivage du Val-St-François, les Tabliers en folie de Richmond et la Table pauvreté de la MRC du Val-St-François.

Envie d’en savoir plus sur les champs d’action ou les organismes financés ? Centraide vient tout juste de publier son rapport annuel 2020-2021 ! Vous pouvez le consulter auwww.centraideestrie.com/rapport-annuel-20-21/.