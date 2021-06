Maladie de Lyme : L’Estrie est la région où l’on rapporte le plus de cas de cette maladie.

En ce début de saison estivale et en pleine période de décon!nement, la Direction de santé publique de l’Estrie rappelle aux amateurs de plein air et aux travailleurs œuvrant à l’extérieur que c’est en Estrie que l’on rapporte le plus de cas de maladie de Lyme.

Bilan de 2020

Au cours des dernières années, l’Estrie a connu une hausse de cas de la maladie de Lyme signalés à la Direction de la santé publique. Alors qu’en 2010 il n’y avait qu’un seul cas, on en dénombrait 202 en 2019. En 2020, contrairement aux tendances des années précédentes, une diminution a été observée, et ce, tant au Québec qu’en Estrie où 155 cas ont été recensés. Cela peut s’expliquer par di"érents facteurs : baisse des consultations médicales en contexte pandémique, augmentation de la télémédecine, délestage de la surveillance dans certains secteurs, conditions climatiques et autres. La majorité des piqûres et des infections proviennent de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie.

Nouveau secteur où un traitement préventif est recommandé

Cette année, le réseau local de services (RLS) de Val Saint-François a été identifié par l’Institut national de santé publique (INSPQ) comme nouveau territoire où la prophylaxie postexposition à une piqûre de tique est recommandée. Ce territoire s’ajoute aux RLS de la Haute-Yamaska, de la Pommeraie et des Sources où cette recommandation est déjà en vigueur. Si vous avez été piqué par une tique dans ces secteurs, vous pouvez communiquer avec Info-Santé ou consulter votre pharmacien ou votre médecin.

Des moyens faciles de se protéger

Porter des vêtements qui couvrent la peau;

Mettre les chaussettes par-dessus les pantalons;

Porter des vêtements de couleur pâle. Les tiques sont ainsi plus faciles à repérer; Éviter les piqûres en appliquant un chasse-moustiques;

Demeurer sur les sentiers dégagés des boisés et des forêts;

Au retour d’une activité extérieure : s’examiner pour repérer la présence de tiques.

Voir tous les conseils pour se protéger et retirer une tique : santeestrie.qc.ca/lyme