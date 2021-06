Un succès pour la 24e édition du souper homard de Windsor

Windsor (SFT) — Après une année de pause due à la pandémie, jeudi, 3 juin avait lieu la 24e édition du traditionnel souper homard, mais cette fois en formule à apporter, au profit de la Fondation CSSS du Val-St-François.

Malgré la pluie et la situation planétaire, 570 repas ont été servis aux citoyens participants à Windsor, Richmond et Valcourt. Plus de 30 bénévoles, membres du conseil d’administration de la Fondation et amis de la fondation étaient présents sur les trois sites pour servir les amateurs de homard, et ce, dans la bonne humeur et sans aucunes attentes.

La Fondation CSSS du Val-St-François tient à remercier tous les bénévoles, leur efficacité et leur bonté qui est toujours appréciée de tous. Ainsi que la contribution importante des commanditaires majeurs tels que, SAQ, Desjardins, la ville de Windsor et Location Windsor. Ils désirent remercier tous les autres commanditaires, entre autres, Provigo, Transport Sundbord et La Shop Traiteur.

Plusieurs citoyens ont d’ailleurs même ressenti le besoin de féliciter l’organisation sur les réseaux sociaux ; Souper homard de Windsor… formule géniale ! Le service à l’auto impeccable et rapide. Le homard parfait. Quoi dire de plus ; Bravo aux organisateurs et aux bénévoles ! MERCI !

« Les fonds amassés serviront à nous aider à continuer la mission de la fondation, telle que l’achat d’équipements dans nos services hospitaliers du Val Saint-François, aide à l’amélioration des conditions de vie des ainés dans les CHSLD du Val. Ces fonds furent entre autres une contribution majeure pour l’achat de l’unité mobile du CIUSS de l’Estrie CHUS d’une valeur de plus 1 million de dollars. », nous informe Denis Dion de la Fondation CSSS du Val-St-François.

Avez-vous participé à l’évènement? Si c’est le cas, un court message d’encouragement aux bénévoles est tellement bien accueilli et surtout, gratuit ! Si ce n’est pas le cas, nous pouvons vous annoncer qu’il y aura une 25e édition de ce même souper l’année prochaine !