Passionnée par l’humain…

Maricourt (MF) - Notre dimension intérieure abrite un territoire inouï. Des trésors autant que des peurs et blocages, mais aussi une puissance, tout cela enfoui au fond de nous. Sous l’accompagnement bienveillant d’Élyse Audet, 45 ans, des pans de silence tombent. Le puzzle peut se recomposer de façon plus harmonieuse. Elle se décrit comme une aventurière en quête d’épanouissement et d’intégrité. Suivez le guide !

En quête personnelle depuis une quinzaine d’années, Élyse peut vous accompagner sur le chemin de l’épanouissement. « J’utilise principalement la Communication consciente (CNV) et le Focusing, précise-t-elle. En thérapie, la personne se fie au thérapeute alors que moi, je l’accompagne à s’accompagner elle-même ! Elle découvre son propre chemin et sa propre médecine. On n’attend pas d’être sauvé par l’autre. On plonge dans son propre pouvoir et ses propres ressources. »

Deux approches pour vivre l’intimité, l’intégrité et l’autoguérison en soi. « Pour accroître l’authenticité dans nos relations, poursuit-elle. Pour découvrir et développer l’humain intégral en nous qui rayonne de l’intérieur vers l’extérieur. C’est au cours d’un pèlerinage sur le chemin de Compostelle que j’ai vraiment enclenché mon processus. En marchant avec la “présence”, j’ai touché à ma spiritualité. Et depuis, je ne cesse de bonifier cette présence ! »

« Les temps difficiles suscitent un désir instinctif d’authenticité. »

Coco Chanel a dit cela ! La CNV est un processus de changement social qui génère une communication authentique. « Et le Focusing est un chemin vers notre propre sagesse, explique Mme Audet. Une voie de responsabilisation et d’accueil inconditionnel de tout ce qui se vit en nous, par le ressenti dans le corps : à travers les pensées, les émotions, les sensations, l’énergie, les sons, les images, les mouvements, etc. Par exemple, si mon conjoint me dit un mot auquel je réagis fortement, ça vaut le coup d’aller voir ce qu’il y a derrière ! Quelque chose en moi n’a pas été accueilli, sans jugement, et n’est donc pas libéré. »

Depuis le début de la pandémie, il y a de la division entre les gens, même dans les familles. Ces outils peuvent-ils aider? « Absolument ! Chacun y va de ses stratégies : je porte un masque ou non? Je me fais vacciner ou pas? On a tous besoin de sécurité. Je peux reconnaitre que pour untel, son besoin de sécurité passe par telle stratégie alors que moi, je vais en emprunter une autre. On peut tout de même se relier à travers nos différentes stratégies et diminuer la séparation. De fait, on vit une belle occasion de transformation. Un beau défi ! Et on a chacun le nôtre. L’un de mes défis a été celui de faire l’école à la maison pour mes enfants de 8 et 10 ans. Et c’est un cadeau ! Comme mère et enseignante, j’ai repris mon pouvoir. Je veux que mes enfants évoluent dans la liberté. »

Pour la suite, Élyse souhaite inviter des groupes pour des ateliers sur sa terre de 111 acres ! L’accompagnement individuel est toujours offert.

