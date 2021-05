Semaine nationale des paramédics : le Québec reconnaît le travail essentiel des paramédics

Québec – À l’occasion de la Semaine des paramédics qui se déroule du 23 au 29 mai 2021, la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie (CTAE) souhaite souligner l’expertise, le professionnalisme et le dévouement de l’ensemble des paramédics qui sont des acteurs de première ligne, essentiels en cette période de longue crise sanitaire.

Cette semaine est l’occasion idéale de valoriser et de reconnaître l’engagement du personnel des services préhospitaliers d’urgence qui interviennent aux quatre coins du Québec dans diverses conditions, souvent critiques. Dans un contexte de pandémie, il est encore plus important de reconnaître la contribution capitale des paramédics comme acteurs de première ligne qui œuvrent jour et nuit pour le bien-être de la population. Il est essentiel de rappeler l’implication de l’ensemble de ces intervenants de première ligne à la mise en place et à l’application des mesures de prévention actuelles, alors même que plusieurs d’entre eux prêtent en ce moment main-forte à la campagne de vaccination massive.

« À titre de Directeur général de la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie, je considère qu’il est primordial d’honorer le travail des paramédics ainsi que de l’ensemble des intervenants des services préhospitaliers d’urgence. Cette année encore, en situation de pandémie, il est plus pertinent que jamais de souligner que les paramédics, comme les autres travailleurs de la santé, sont à pied d’œuvre, malgré les risques de la COVID-19. Ces derniers interviennent dans des situations d’urgence en gardant avant tout à l’esprit l’intérêt des patients et leur détermination à offrir des soins et des services exemplaires. Je souhaite les remercier pour leur dévouement », mentionne Mario Morand.

Cette semaine des paramédics intervient au lendemain d’un premier sommet sur le système préhospitalier d’urgence et alors que le Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence (CNTSPU) annonce plusieurs changements de grande ampleur. En particulier, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé une réflexion sur la création d’un ordre professionnel des paramédics. Sans cacher ses préoccupations, la CTAE a apporté une contribution constructive à ces travaux par l’intermédiaire de la Fédération des Coopératives des Paramédics du Québec (FCPQ).

« Ces femmes et ces hommes qui ont mis le service au cœur de leur vie vont prendre une place encore plus importante dans le quotidien des Québécoises et des Québécois. S’ils étaient nos héros avant la crise, ils le sont encore plus dorénavant. La CTAE souhaite que l’évolution annoncée du système préhospitalier d’urgence se fasse au bénéfice des patients et en mettant à l’avant plan la qualité des services à la population. En effet, comme coopératrices et coopérateurs, les paramédics de la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie incarnent, au quotidien, les valeurs de solidarité, de responsabilité et les principes démocratiques qui ajoutent encore plus à leur mérite », souligne Jean-Christophe Girard.