Une première unité mobile prête à prendre la route en estrie

Sherbrooke – Onze fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en partenariat avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), investissent plus d’un million de dollars pour mettre sur la route deux unités mobiles (un autobus et une remorque) qui, dans un premier temps, serviront au dépistage et à la vaccination contre la COVID-19. L’autobus sera la première unité à être déployée sur le territoire estrien alors que la remorque sera fonctionnelle plus tard cet été. À plus long terme, ces unités mobiles permettront d’intervenir dans des milieux ciblés pour différentes situations, par exemple lors d’un sinistre, ou pour réaliser des activités de promotion et de prévention. La Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie soutiendra les équipes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin d’offrir des services dans ces unités mobiles.

Les fondations unies pour l'ajout de services de proximité en Estrie

La Fondation du Centre de réadaptation de l’Estrie, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François, la Fondation du Centre hospitalier de Granby, la Fondation du CHUS, la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog, la Fondation Lévesque-Craighead, la Fondation Perkins, la Fondation Vitae, la Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook et la Fondation du CSSS des Sources unissent leurs forces en lançant conjointement ces unités mobiles.

« Je suis particulièrement fier de ce projet qui rassemble onze de nos fondations qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour concrétiser une nouvelle façon de faire novatrice et très attendue dans la région » - Jacques Fortier, président du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

« Les unités mobiles sont le fruit de la volonté de onze fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS de rapprocher les services de santé et les services sociaux le plus près possible des gens. C'est une grande fierté pour nous d’en faire cadeau à la population de l’Estrie » - M. Jean-Philippe Gérin, administrateur de la Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook et représentant de l’ensemble des fondations participantes.

« Je tiens à féliciter toutes les organisations pour leur soutien et leur collaboration à la réalisation de cette unité mobile, une première en Estrie! La STS est plus que fière de faire partie de ce beau et grand projet! Ce sont les citoyens qui seront les grands gagnants de cette initiative pour un meilleur accès à des soins de santé et de services sociaux », mentionne Marc Denault, président de la STS.

Des unités mobiles au cœur des communautés

« Ces unités nous seront très utiles pour lutter contre la COVID-19 et également pour nous permettre d’aller à la rencontre des groupes plus difficiles à joindre afin de leur offrir un meilleur accès à nos soins et nos services » - Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

« Le dépistage et la vaccination contre la COVID-19 sont au cœur des stratégies pour nous sortir de la pandémie et retrouver une vie plus normale. Avec les unités mobiles, nous serons plus agiles pour intervenir rapidement dans certains milieux » - Mme Chantal Gariépy, directrice des services généraux au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Outre nos partenaires financiers, la Société de l’assurance automobile du Québec, Ambulance Demers et la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie ont contribué à la réalisation du projet.