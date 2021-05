Contrer l’isolement par l’écoute

Actualités-l’étincelle (MF) - La persistance de la Covid-19, les confinements et les restrictions que cette maladie afflige affectent le moral et, bien sûr, la santé mentale. Dans le cadre de la 70e édition de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tient du 3 au 9 mai 2021, l’organisme Secours-Amitié Estrie a mis en branle des activités pour partager les bénéfices de l’écoute active. Rencontre avec Mylène Vincent, 42 ans, formatrice et coordonnatrice…

Pour plusieurs, chaque jour peut être un énième passage à vide. Il peut s’agir d’un voisin, un collègue ou un membre de votre famille. Tendre la main, prêter une oreille attentive, ça ne va pas toujours de soi. Mais ça s’apprend ! « Au départ, on offrait une formation pour les bénévoles, précise Mme Vincent. En 2015, nos services ont été étendus au grand public, autant aux entreprises et aux organismes communautaires qu’aux particuliers. Avec la pandémie, de nombreux organismes ont dû répondre aux besoins des gens via le téléphone. C’était tout un défi ! Et ils ont été nombreux à réaliser qu’ils manquaient d’outils afin de mieux répondre à la demande. »

Sur le site de l’organisme, il est mentionné que « l’écoute active est un complément utile dans ses relations, pour comprendre et gérer tant son propre monde intérieur que ce qui se passe chez l’autre. Elle se caractérise par le développement d’attitudes aidantes, mais aussi par l’adoption de techniques ». La formatrice poursuit en précisant qu’avant pandémie, les gens avaient moins conscience de leur capacité et leur qualité d’écoute. « Ils croyaient ne pas avoir besoin d’une formation pour bonifier leur écoute. Maintenant qu’ils sont en contact avec la détresse de leur entourage, ils réalisent qu’ils ne sont pas nécessairement bien outillés pour accueillir l’autre dans le respect et à son rythme. Nous mettons à leur disposition des mécanismes concrets pour améliorer leur communication et leur capacité d’écoute. »

Sortir un peu de la crise en aidant les autres

Un mot sur les bénévoles au sein de l’organisme… « Avant cette crise, on recevait de trois à quatre demandes par mois, maintenant, c’est par semaine, constate-t-elle. On compte une dizaine de bénévoles de plus que normalement. Plusieurs apprécient le sentiment que l’on peut faire quelque chose de positif durant la pandémie. » N’attendez pas d’être en détresse pour demander de l’aide, rappelle l’organisme. « Parfois nos proches ne peuvent pas suivre. Et c’est souvent une oreille extérieure qui va nous permettre de nous exprimer, de réfléchir à voix haute dans un accueil total. »

Secours-Amitié Estrie a offert gratuitement une visioconférence d’introduction à l’écoute active le 6 mai. Et trois blocs de deux heures intitulés « L’art d’écouter pour mieux communiquer » sont proposés les mercredis 12 et 19 mai, au coût de 95 $ taxes incluses. La formatrice Nicole Poulin détient une formation multidisciplinaire dont la psychologie des relations humaines et la santé mentale. Elle œuvre auprès de l’organisme depuis plus de 26 ans.

« On travaille sur le calendrier des prochaines formations. On y va avec la demande. Si cela vous intéresse, il suffit de donner votre nom », conclut madame Vincent.

secoursamitieestrie.org

facebook.com/SecoursAmitieEstrie